Baggott Recalled to Provisional Indonesia Squad

Monday, 9th Mar 2026 10:49 Town central defender Elkan Baggott has been named in a 41-man provisional Indonesia squad ahead of the FIFA Series 2026, an invitational friendly tournament they are hosting in Jakarta on March 27th and 30th. Baggott has won 24 full caps, scoring two goals, but made his last appearance back in January 2024. The current squad is the first selected by new English manager John Herdman, who previously had spells in charge of Canada’s men’s and women’s sides, New Zealand’s women and Toronto FC. The Indonesians will face St Kitts and Nevis on Friday 27th March with Bulgaria facing the Solomon Islands the same day. The winners will meet in a final on Monday 30th March and the losers will take part in a third-place play-off. Indonesia: Emil Audero - UC Cremonese, Maarten Paes - AFC Ajax, Nadeo Argawinata - Borneo FC, Cahya Supriadi - PSIM Yogyakarta, Ernando Ari - Persebaya Surabaya, Jay Idzes - US Sassuolo, Kevin Diks - Borussia Mönchengladbach, Dean James - Go Ahead Eagles, Elkan Baggott - Ipswich Town, Justin Hubner - Fortuna Sittard, Nathan Tjoe-A-On - Willem II, Dony Tri Pamungkas - Persija Jakarta, Rizky Ridho - Persija Jakarta, Sandy Walsh - Buriram United, Fajar Fathurrahman - Persija Jakarta, Muhammad Ferarri - Bhayangkara Precision, Yance Sayuri - Malut United FC, Calvin Verdonk - LOSC Lille, Joey Pelupessy - Lommel SK, Eliano Reijnders - Persib Bandung, Ivar Jenner - Dewa United, Jordi Amat - Persija Jakarta, Marc Klok - Persib Bandung, Ricky Kambuaya - Dewa United, Witan Sulaeman - Persija Jakarta, Egy Maulana Vikri - Dewa United, Team Geypens - FC Emmen, Arkhan Fikri - Arema FC, Ezra Walian - Persik Kediri, Victor Dethan - PSM Makassar, Miliano Jonathans - FC Utrecht, Ole Romeny - Oxford United, Ragnar Oratmangoen - FCV Dender, Beckham Putra - Persib Bandung, Mauro Zijlstra - Persija Jakarta, Ramadan Sananta - DPMM FC, Yakob Sayuri - Malut United, Adrian Wibowo - Los Angeles FC, Hokky Caraka - Persita Tangerang, Jens Raven - Bali United, Stefano Lilipaly - Dewa United. Photo: Reuters



Keanos_Barmy added 11:01 - Mar 9

This is good news, the boy needs competitive football. 0

