Pitts in Malta U21s Squad

Wednesday, 18th Mar 2026 21:19 Blues youngster Josh Pitts has been named in the Malta U21s squad for their European Championship qualifiers later this month. Malta travel to Greece on Friday 27th March, then visit Georgia on Tuesday 31st March. Pitts, 19, has previously won five U21s caps having also featured at U18s level. The forward joined the Blues in January 2025 from Southampton following a successful trial with John McGreal’s U21s. Malta U21s: Liam Frendo (Valletta), Fabian Lauri (Sliema Wanderers), Hugo Sacco (Hibernians), Karl Sargent (Gzira United), Deacon Abela (Gzira United), Miguel Azzopardi (Birzebbuga St Peter’s), Nathan Cross (Birkirkara), Mattias Ellul (Valletta), Ivin Farrugia (Mgarr United), Benjamin Hili (Swieqi United), Nikita Shchepetkin (US Livorno), Kean Scicluna (Zabbar St Patrick), Jake Vassallo (Mosta), Tristan Viviani (San Diego State), Sven Xerri (Hamrun Spartans), Andrew Borg (Gzira United), Brooklyn Borg (Gzira United), Bjorn Buhagiar (Gzira United), Lucas Caruana (Hibernians), Dejan Farrugia (Gzira United), Jake Grech (Balzan), Daniel Letherby (Naxxar Lions), Jake Micallef (Zabbar St Patrick), Kaiden Fenech (Birkirkara), Nicholas Agius (Zabbar St Patrick), Zak Barbara (Swieqi United), Kai Bartolo (Wealdstone), Sean Gatt (Santa Lucia), Nicholas Strickland (Sliema Wanderers), Josh Pitts (Ipswich Town, Gabriel Vella (Kercem Ajax). Photo: TWTD



Please report offensive, libellous or inappropriate posts by using the links provided.



Page:

1

You need to login in order to post your comments