Pre-Season Fixtures 2026/27
Tuesday, 16th Jun 2026 09:00
Town’s pre-season friendlies ahead of the 2026/27 Premier League campaign.
|F - A
|17 July 7.45pm
|Cambridge City v Ipswich Town U21s
FWD-IP Community Stadium, Cambridge
|18 July 3pm
|Mildenhall v Ipswich Town U21s
Recreation Way, Mildenhall
|28 July 7.45pm
|Bury Town v Ipswich Town XI
Ram Meadow, Bury
|29 July 7.45pm
|Ipswich Town v CA Osasuna
JobServe Community Stadium, Colchester
|1 August 12am
|Oxford United v Ipswich Town
Kassam Stadium, Oxford
|1 August 4pm
|Wycombe Wanderers v Ipswich Town
Adams Park Stadium, Wycombe
|4 August 7.45pm
|Ipswich Town v Le Havre AC
Portman Road, Ipswich
|8 August 3pm
|Ipswich Town v Rayo Vallecano
Portman Road, Ipswich
Photo: Matchday Images