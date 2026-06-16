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Pre-Season Fixtures 2026/27
Tuesday, 16th Jun 2026 09:00

Town’s pre-season friendlies ahead of the 2026/27 Premier League campaign.

F - A
17 July 7.45pmCambridge City v Ipswich Town U21s
FWD-IP Community Stadium, Cambridge
18 July 3pmMildenhall v Ipswich Town U21s
Recreation Way, Mildenhall
28 July 7.45pmBury Town v Ipswich Town XI
Ram Meadow, Bury
29 July 7.45pmIpswich Town v CA Osasuna
JobServe Community Stadium, Colchester
1 August 12amOxford United v Ipswich Town
Kassam Stadium, Oxford
1 August 4pmWycombe Wanderers v Ipswich Town
Adams Park Stadium, Wycombe
4 August 7.45pmIpswich Town v Le Havre AC
Portman Road, Ipswich
8 August 3pmIpswich Town v Rayo Vallecano
Portman Road, Ipswich

Photo: Matchday Images



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