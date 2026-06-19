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Ipswich Town Fixtures 2026/27
Friday, 19th Jun 2026 10:00

Ipswich Town's fixtures for 2026/27

Sat Aug 22Sunderland(H)
Wed Aug 26Carabao Cup Two
Sat Aug 29Manchester United(A)
   
Sat Sep 5Liverpool(H)
Wed Sep 9Carabao Cup Three
Sat Sep 12Crystal Palace(A)
Wed Sep 16Carabao Cup Three
Sat Sep 19Everton(A)
Sat Sep 26International
   
Sat Oct 3International
Sat Oct 10Fulham(H)
Sat Oct 17Manchester City(A)
Sat Oct 24Nottingham Forest(H)
Wed Oct 28Carabao Cup Four
Sat Oct 31Hull City(A)
   
Sat Nov 7A.F.C. Bournemouth(H)
Sat Nov 14International
Sat Nov 21Tottenham Hotspur(A)
Sat Nov 28Aston Villa(H)
   
Wed Dec 2Coventry City(A)
Sat Dec 5Leeds United(A)
Sat Dec 12Newcastle United(H)
Wed Dec 16Carabao Cup Five
Sat Dec 19Brighton & Hove Albion(A)
Sat Dec 26Brentford(H)
Wed Dec 30Chelsea(H)
   
Sat Jan 2Arsenal(A)
Wed Jan 6Coventry City(H)
Sat Jan 9Emirates FA Cup 3
Wed Jan 13Carabao Cup Semi-Final (1)
Sat Jan 16A.F.C. Bournemouth(A)
Sat Jan 23Hull City(H)
Sat Jan 30Aston Villa(A)
   
Wed Feb 3Carabao Cup Semi-Final (2)
Sat Feb 6Tottenham Hotspur(H)
Wed Feb 10Arsenal(H)
Sat Feb 13Emirates FA Cup 4
Sat Feb 20Chelsea(A)
Sat Feb 27Brighton & Hove Albion(H)
   
Wed Mar 3Brentford(A)
Sat Mar 6Emirates FA Cup 5
Sat Mar 13Liverpool(A)
Sat Mar 20Crystal Palace(H)
Sun Mar 21Carabao Cup Final
Sat Mar 27International
   
Sat Apr 3Emirates FA Cup 6
Sat Apr 10Sunderland(A)
Sat Apr 17Manchester United(H)
Sat Apr 24Newcastle United(A)
Emirates FA Cup Semi Final
   
Sat May 1Leeds United(H)
Sat May 8Fulham(A)
Sat May 15Manchester City(H)
Sat May 22Emirates FA Cup Final
Sun May 23Nottingham Forest(A)
Sun May 30Everton(H)

Photo: Action Images via Reuters

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