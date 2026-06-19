Ipswich Town Fixtures 2026/27
Friday, 19th Jun 2026 10:00
Ipswich Town's fixtures for 2026/27
|Sat Aug 22
|Sunderland
|(H)
|Wed Aug 26
|Carabao Cup Two
|Sat Aug 29
|Manchester United
|(A)
|
|Sat Sep 5
|Liverpool
|(H)
|Wed Sep 9
|Carabao Cup Three
|Sat Sep 12
|Crystal Palace
|(A)
|Wed Sep 16
|Carabao Cup Three
|Sat Sep 19
|Everton
|(A)
|Sat Sep 26
|International
|
|Sat Oct 3
|International
|Sat Oct 10
|Fulham
|(H)
|Sat Oct 17
|Manchester City
|(A)
|Sat Oct 24
|Nottingham Forest
|(H)
|Wed Oct 28
|Carabao Cup Four
|Sat Oct 31
|Hull City
|(A)
|
|Sat Nov 7
|A.F.C. Bournemouth
|(H)
|Sat Nov 14
|International
|Sat Nov 21
|Tottenham Hotspur
|(A)
|Sat Nov 28
|Aston Villa
|(H)
|
|Wed Dec 2
|Coventry City
|(A)
|Sat Dec 5
|Leeds United
|(A)
|Sat Dec 12
|Newcastle United
|(H)
|Wed Dec 16
|Carabao Cup Five
|Sat Dec 19
|Brighton & Hove Albion
|(A)
|Sat Dec 26
|Brentford
|(H)
|Wed Dec 30
|Chelsea
|(H)
|
|Sat Jan 2
|Arsenal
|(A)
|Wed Jan 6
|Coventry City
|(H)
|Sat Jan 9
|Emirates FA Cup 3
|Wed Jan 13
|Carabao Cup Semi-Final (1)
|Sat Jan 16
|A.F.C. Bournemouth
|(A)
|Sat Jan 23
|Hull City
|(H)
|Sat Jan 30
|Aston Villa
|(A)
|
|Wed Feb 3
|Carabao Cup Semi-Final (2)
|Sat Feb 6
|Tottenham Hotspur
|(H)
|Wed Feb 10
|Arsenal
|(H)
|Sat Feb 13
|Emirates FA Cup 4
|Sat Feb 20
|Chelsea
|(A)
|Sat Feb 27
|Brighton & Hove Albion
|(H)
|
|Wed Mar 3
|Brentford
|(A)
|Sat Mar 6
|Emirates FA Cup 5
|Sat Mar 13
|Liverpool
|(A)
|Sat Mar 20
|Crystal Palace
|(H)
|Sun Mar 21
|Carabao Cup Final
|Sat Mar 27
|International
|
|Sat Apr 3
|Emirates FA Cup 6
|Sat Apr 10
|Sunderland
|(A)
|Sat Apr 17
|Manchester United
|(H)
|Sat Apr 24
|Newcastle United
|(A)
|Emirates FA Cup Semi Final
|
|Sat May 1
|Leeds United
|(H)
|Sat May 8
|Fulham
|(A)
|Sat May 15
|Manchester City
|(H)
|Sat May 22
|Emirates FA Cup Final
|Sun May 23
|Nottingham Forest
|(A)
|Sun May 30
|Everton
|(H)
Photo: Action Images via Reuters