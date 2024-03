Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kieffer Moore ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ali Al-Hamadi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lewis Travis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Beadle ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Iorfa ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Michael Ihiekwe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Di'Shon Bernard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marvin Johnson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ian Poveda-Ocampo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Vaulks ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Barry Bannan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Musaba ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ike Ugbo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Djeidi Gassama ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mallik Wilks ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol Valentin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Akin Famewo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Michael Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Momo Diaby

Your Ipswich Town v Sheffield Wednesday Match Reports



For me, the excellence of Morsy and Luongo controlling the central midfield allowed our flair players to shine. Everyone put in an 8/10 shift. Some into the 9's and 10's 0



Robert_Garrett added 18:03 - Mar 16



Superlatives dont do the team justoce as words cannot describe the demolition of Wednesday, who will surely be relegated on this poor form. We didnt allow opened their high press up. them time on the ball throughout and slick passing. Another MoM performabce from Omari - can we sign him permanently? 0