Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Carl Rushworth ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Naughton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Cabango ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Wood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Tymon ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Allen ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Grimes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ronald Pereira Martins ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Cooper ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jamie Paterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jerry Yates ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Darling ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przemyslaw Placheta ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Charlie Patino ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mykola Kukharevych ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Cullen ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kieffer Moore ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ali Al-Hamadi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lewis Travis

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Swansea City v Ipswich Town Match Reports Robert_Garrett added 17:45 - Feb 17



sloppy goal by swansea spoilt a perfect, grafting display of cultured good hard work of blood, sweat and tears. nathan has hit top form just in time to save the season from decay and desperation. Its not all over yet but more gritty displays will get us over the sacred line. 0