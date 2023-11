Voting is OPEN. Click here to submit your votes. John Ruddy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ethan Laird ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dion Sanderson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emanuel Aiwu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cody Drameh ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ivan Sunjic ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordan James ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Juninho Bacuna ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Koji Miyoshi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jay Stansfield ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Burke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marc Roberts ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Krystian Bielik ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lucas Jutkiewicz ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siriki Dembele ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emmanuel Longelo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dane Scarlett ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Birmingham City v Ipswich Town Match Reports Dennyx4 added 17:13 - Nov 4



## You have Axel Tuanzebe as the 5th sub, but that should be Cameron Humphreys. 2



Eeyore added 17:59 - Nov 4



Big thanks to the announcer for taking the p*** out of our players at 2-0. How much did Kieran pay him ! 0