Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Anthony Patterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trai Hume ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Ballard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke O'Nien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dennis Cirkin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Neil ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pierre Ekwah ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Patrick Roberts ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jobe Bellingham ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luis Semedo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niall Huggins ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lynden Gooch ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abdoullah Ba ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Pritchard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Ball

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Sunderland v Ipswich Town Match Reports weststander added 19:22 - Aug 6



13 mins of added time! 0