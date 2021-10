Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Dimitar Mitov ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lloyd Jones ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Masterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Iredale ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adam May ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul Digby ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Shilow Tracey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Hoolahan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Brophy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Ironside ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harrison Dunk ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harvey Knibbs ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Penney ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samy Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Idris El Mizouni ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Scott Fraser ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Macauley Bonne ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bersant Celina

Your Cambridge United v Ipswich Town Match Reports algarvefan added 17:23 - Oct 16



Game of two halves, some poor individual performances. Poor decision making from Hladky. Burgess was owned all afternoon, the problems appear to be mental strength after taking the lead. Something to work on quickly. 0



Billysherlockblue added 17:40 - Oct 16



Dross... players should be ashamed of themselves! Im saying no more. Utter spineless dross! 0