Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Luke Southwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sean Long ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Bradbury ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lewis Freestone ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Broom ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Sercombe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elliott Bonds ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Olayinka ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alfie May ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Goodwin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caleb Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Ferry ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aidan Keena ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taylor Perry ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Glen Rea ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Cheltenham Town v Ipswich Town Match Reports Robert_Garrett added 17:55 - Apr 10



If only? punched instead of trying to catch under pressure? Referee was excellent - didnt even notice him, no contracersy here? Teams are not just going to roll over and Cheltenham have proven in the past that they are no dummies at home? Chance missed? Roll on Charlton.......... 0