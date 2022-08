Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Marko Marosi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matthew Pennington ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheyenne Dunkley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Flanagan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Julien Dacosta ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Leahy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Bayliss ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Nurse ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rekeil Pyke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordan Shipley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Udoh ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Bowman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Bloxham ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Charlie Caton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kane Vincent-Young ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tyreece John-Jules ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Shrewsbury Town v Ipswich Town Match Reports grinch added 17:55 - Aug 20



Why does Wolfy always get a high score he did not contribute as much as Burgess or Donacien or the 2 wing backs. Just because he has come through youth system does not mean he gets marks that are not justified amazes me really. Good performance today from Town stand outs were Chappers skipper followed by John Jules -1