Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Will Norris ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Garbutt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jon Nolan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cole Skuse ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Bonham ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Barry Fuller ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max Ehmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Tucker ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Connor Ogilvie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alfie Jones ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stuart O'Keefe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thomas O'Connor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Olly Lee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mikael Mandron ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Hanlan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Jakubiak

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10