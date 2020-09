Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Tomas Holy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stephen Ward ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teddy Bishop ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andre Dozzell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jon Nolan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaron Drinan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Corrie Ndaba ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Hawkins ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordi van Stappershoef ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Baldwin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max Ehmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alfie Kilgour ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark Little ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Grant ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zain Westbrooke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Leahy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Hargreaves ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Nicholson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jayden Mitchell-Lawson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ed Upson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jonah Ayunga ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Hare

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10