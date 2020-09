Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Anssi Jaakkola ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alfie Kilgour ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max Ehmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cian Harries ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark Little ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ed Upson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zain Westbrooke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Grant ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Leahy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jayden Mitchell-Lawson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Hanlan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Daly ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jonah Ayunga ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 David Tutonda ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tomas Holy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stephen Ward ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jon Nolan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andre Dozzell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teddy Bishop ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Lankester ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flynn Downes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Hawkins

Your Bristol Rovers v Ipswich Town Match Reports broseleyblue added 17:40 - Sep 19



3 points-thank goodness. Nolan clearly MOM but as most said in Chatroom, Downes and Lancaster made the difference today. need to have Downes starting so does it means Bishop left out? Is Lancaster fit enough to play 90 minutes? Beginning to feel as though we have some real choices. Very pleasing start to season 0