Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samy Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Thompson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Pigott ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bersant Celina ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Garratt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Hughes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 John Brayford ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frazer Blake-Tracy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Hamer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Powell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Shaughnessy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Williams Kokolo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jacob Maddox ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christian Saydee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gassan Ahadme ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Chapman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jonny Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oumar Niasse

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Ipswich Town v Burton Albion Match Reports broseleyblue added 18:01 - Feb 19



That’s a ridiculous score for Joe Pigott. His hold up play and lay offs were pretty good and his overall contribution was also significant. If DT was worth 6.5 Pigott was worth more or at least, the same. 0