Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Gavin Bazunu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kieran Freeman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sean Raggett ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sean Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mahlon Romeo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Tunnicliffe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Morrell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Brown ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ronan Curtis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 John Marquis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Connor Ogilvie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reeco Hackett-Fairchild ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Penney ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samy Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Macauley Bonne ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rekeem Harper ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bersant Celina

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Portsmouth v Ipswich Town Match Reports TractorFrog added 21:45 - Oct 19



Chaplin and Edmundson were our two standout players. Impressed also with Donacien, Evans, Aluko and Bonne. Nobody played badly (for Ipswich anyway). 2



RobsonWark added 21:55 - Oct 19



Donacien was my MOTM tonight. 2