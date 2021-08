Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kane Vincent-Young ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hayden Coulson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rekeem Harper ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Scott Fraser ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Pigott ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Penney ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nik Tzanev ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Henry Lawrence ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Heneghan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Nightingale ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheye Alexander ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayoub Assal ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Woodyard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Hartigan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke McCormick ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ollie Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaron Pressley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Rudoni ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dapo Mebude ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesta Guinness-Walker

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10