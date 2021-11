Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kane Vincent-Young ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Myles Kenlock ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Scott Fraser ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rekeem Harper ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sone Aluko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Louie Barry ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Pigott ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bailey Clements ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bersant Celina ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jake Turner ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Junior Tchamadeu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Charlie Daniels ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Eastman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gene Kennedy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Noah Chilvers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brendan Sarpong-Wiredu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Hannant ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frank Nouble ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Coxe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miles Welch-Hayes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chay Cooper

Your Ipswich Town v Colchester United Match Reports wkj added 22:14 - Nov 9



A boring game for boring competition. Some of our players looked a shadow of themselves tonight, with a couple impressing. Aluko was my MOTM, but Chaplin should have done way better.



Pigott looks like he's a bit lost, and Barry seemed to blow his load in the first 20 minutes without doing much of note there after.



Colchester played the counter attacking game perfectly tonight, though I would say we deserved the win just a whisker more. 0