Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aidan Stone ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 William Forrester ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaron Donnelly ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Malvind Benning ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 David Worrall ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Plant ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Conlon ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gavin Massey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Butterworth ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rory Holden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ellis Harrison

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Ipswich Town v Port Vale Match Reports chopra777 added 22:04 - Apr 18



Hard thought game tonite. The away team built a brick wall in the first half. Town never looked like scorching, new plan required. Hit with a soccer punch before half time. Second half and a new belief. Slowly but surely we found a way. We do not like to lose up steps a Welsh wizard. Broadband our saviour. Job done another three points. 8 to go. 0