Your Ipswich Town v Oxford United Match Reports RobITFC added 17:47 - Dec 26



Why do Refs. not give us penalties ? 0



timleatham added 18:20 - Dec 26



What a top performance from all 11 starting players. Bossed the match. Having Harness and Evans back made a huge difference and that it is the first full 90 minute performance I can recall in weeks and weeks. Would have been a cricket score if Davis’s crossing and finishing was a bit better. Ladapo and Harness were jointly my MOM however Wolfy, Harness, Chaplin and Evans also had great games. Good to see Wes back on the score sheet too and looking a threat. Bring on the Pompey!! 0