Voting is OPEN. Click here to submit your votes. David Stockdale ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Iorfa ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Michael Ihiekwe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reece James ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Byers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Barry Bannan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marvin Johnson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fisayo Dele-Bashiru ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Windass ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Michael Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Gregory ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Mighten ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christian Walton ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Janoi Donacien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tyreece John-Jules ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Richard Keogh ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Greg Leigh

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Sheffield Wednesday v Ipswich Town Match Reports runningout added 17:17 - Sep 17



Iorfa Man of the match :-) 0