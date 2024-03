Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Ethan Horvath ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perry Ng ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathaniel Phillips ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dimitrios Goutas ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joshua Wilson-Esbrand ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Wintle ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manolis Siopis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Bowler ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 David Turnbull ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Karlan Grant ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ibrahim Meite ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Ralls ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Callum O'Dowda ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Famara Diedhiou ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ruben Colwill ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kieffer Moore ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ali Al-Hamadi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead

Your Cardiff City v Ipswich Town Match Reports AlanG296 added 15:18 - Mar 9



Started strolling towards adversity and needed a time out "injury" break to give a bit of go to the players. Went ahead and finished the game back strolling. But the manager has genuinely done way more than I expected this season and given another season he might even get a Plan B. 0



cressi added 15:57 - Mar 9



Moore so far man of the match apart from the goal he was poor did nothing ball bounced of him only credit Hladky and morsy for me. 0



Robert_Garrett added 16:20 - Mar 9



Gutted - top of the table for 20 minutes and then boof! Nothing. 0