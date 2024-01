Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lewis Travis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Ball ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Patterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trai Hume ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke O'Nien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Ballard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ajibola Alese ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abdoullah Ba ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pierre Ekwah ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daniel Neil ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Pritchard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jobe Bellingham ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mason Burstow ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazarii Rusyn ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adil Aouchiche

Your Ipswich Town v Sunderland Match Reports Robert_Garrett added 20:01 - Jan 13



Pulsating from start to finish and captain-for-the-day action-man scored again with a blistering header. Comeback- man Lief Davis and Wes Burns burnt up the wings each. Sunderland are no mugs but we just 4edged it in the end and deserved the three points. Ref nearly spoilt it with some questionable decisions. 0



Bert added 20:15 - Jan 13



Jackson never gets credit. He scored, he hassled, he ran, he passed what more can he do to find favour ? 5



Juanforthemoney added 20:31 - Jan 13



Travis battled hard and did well. We needed his experience today. 1



EuanTown added 21:18 - Jan 13



Good game first half not so good but we made up for it in the second half most definitely 1