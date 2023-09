Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Devis Vasquez ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Callum Paterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Iorfa ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Akin Famewo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Juan Delgado ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lee Gregory ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Byers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeff Hendrick ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Windass ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Michael Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Di'Shon Bernard ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 John Buckley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ashley Fletcher ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Musaba ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst

Your Sheffield Wednesday v Ipswich Town Match Reports ad_wilkin added 17:56 - Sep 16



Sheffield Wednesday so so poor. Town played well, created chances and should have scored more if it wasn't for some poor decision making and some inspired keeping by Vasquez. Cameron Burgess was an absolute rock at the back. Found it hard to give Hladky a rating as he basically had nothing to do but gets another clean sheet! Not the most exciting game ever but another win and the run continues! 0