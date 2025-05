Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Jakub Stolarczyk ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Justin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Coady ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wout Faes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Thomas ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onyinye Ndidi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Boubakary Soumare ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kasey McAteer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordan Ayew ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bilal El Khannouss ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Vardy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ricardo Pereira ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Monga ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jake Evans ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Patson Daka ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Skipp ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dara O'Shea ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jacob Greaves ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jens Cajuste ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Julio Enciso ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Delap ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo

Your Leicester City v Ipswich Town Match Reports PositivelyPortman added 18:06 - May 18



The match was a toothless embarrassment. Only a couple of players seemed remotely interested in trying.

I know he gave the ball away a few times, and was maybe a little selfish, but I thought Enciso worked his socks off.

Just my thoughts. 0