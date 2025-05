Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Jordan Pickford ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Patterson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jake O'Brien ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jarrad Branthwaite ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vitalii Mykolenko ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Idrissa Gueye ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Garner ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dwight McNeil ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Illiman Ndiaye ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antolin Alcaraz ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beto ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ashley Young ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Harrison ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tim Iroegbunam ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Youssef Chermiti ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Calvert-Lewin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dara O'Shea ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jacob Greaves ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Julio Enciso ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Delap ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kalvin Phillips ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jens Cajuste ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Everton v Ipswich Town Match Reports Robert_Garrett added 18:28 - May 3



Encisco kid is definitely discovering his unique qualties fast. Sixteen heroes on the pitch showing resolve and pitching in with equal elements to match Everton. After giving 27 points away from leading positions its nice to have a positive feeling of what could have been? 0