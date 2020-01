Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Ryan Allsop ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giles Phillips ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Stewart ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Darius Charles ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Jacobson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Bloomfield ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nnamdi Ofoborh ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nick Freeman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 David Wheeler ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Samuel ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul Smyth ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Scott Kashket ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adebayo Akinfenwa ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Norris ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flynn Downes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emyr Huws ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Garbutt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teddy Bishop ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Keane

Your Wycombe Wanderers v Ipswich Town Match Reports NormEmerges added 17:13 - Jan 1



Ipswich the better of two poor teams on a substandard pitch. Deserved the lead, despite too often playing hoofball. Shame that comical defending and Norris rushing needlessly off his line let two points slip. 0



Sindre94 added 17:14 - Jan 1



Excellent first half. Thought we played really well.



NormEmerges: hoofball? We started short on every goalkick. A lot more long ball in second half due to high Wycombe press. 0