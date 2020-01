Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Simon Eastwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Long ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rob Dickie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 John Mousinho ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Ruffels ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Browne ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Gorrin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Shandon Baptiste ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Holland ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tarique Fosu-Henry ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Brannagan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark Sykes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jamie Mackie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Norris ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flynn Downes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emyr Huws ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Garbutt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Keane ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10