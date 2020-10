Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Josef Bursik ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brad Halliday ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Wright ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tom Anderson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron John ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benjamin Whiteman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Madger Gomes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jon Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matthew Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Sims ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fejiri Okenabirhie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reece James ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taylor Richards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ed Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tomas Holy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Myles Kenlock ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emyr Huws ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andre Dozzell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jon Nolan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teddy Bishop ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keanan Bennetts ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oliver Hawkins

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Doncaster Rovers v Ipswich Town Match Reports Esseeja added 21:22 - Oct 20



I don't get how Judge is able to get a place in the team, he isn't any good to us in my opinion. 1



timleatham added 21:37 - Oct 20



What a contrast from the last couple of games! Positives to take from this match was Chambers overall play and the cameo from Bennetts. Hopefully we will bounce back on Saturday. 0