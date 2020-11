Voting is OPEN. Click here to submit your votes. David Cornell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aristote Nsiala ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stephen Ward ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Gibbs ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brett McGavin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andre Dozzell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keanan Bennetts ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark McGuinness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Lankester ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaron Drinan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Amos ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adam Matthews ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chris Gunter ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Darren Pratley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ian Maatsen ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Albie Morgan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Watson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jonny Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andrew Shinnie ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chucks Aneke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul Smyth ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Purrington ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Gilbey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omar Bogle

Your Ipswich Town v Charlton Athletic Match Reports heathen66 added 17:18 - Nov 28



What... we looked better when going 4-4-2 ???

Judge was a completely different player.

What Norwood would have done with someone supporting him !!!

Both fullbacks worry me, either ball watching (2nd goal) or invariable defending !!!

Seriously need to look at the training regime at this .it cannot be a coincidence or bad luck !!! -1