Voting is OPEN. Click here to submit your votes. David Cornell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark McGuinness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stephen Ward ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emyr Huws ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andre Dozzell ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Armando Dobra ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaron Drinan ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Lankester ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flynn Downes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark Travers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul Caddis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dion Conroy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeki Fryers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dominic Thompson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordan Lyden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Scott Twine ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matt Smith ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diallang Jaiyesimi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brett Pitman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anthony Grant

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Ipswich Town v Swindon Town Match Reports PositivelyPortman added 19:45 - Jan 9



Nearly a month off doing nothing but training, and still they all looked half asleep, until Norwood came on.

No motivation, time for a change of management. 4



nolanfanips added 20:09 - Jan 9



very poor 0



itsonlyme added 20:25 - Jan 9



Dear oh Dear! No confidence once again! Beaten by a very poor side says it all! 0