Your Ipswich Town v Oxford United Match Reports Stourbridgeblue added 17:36 - Feb 20



That should be the minimum standard required rather than something to aim at. On top until the Oxford subs and should have been 3-0 up. Defended well for last 25 mins. Wilson MOTM for me. Welcome back. 3



Linkboy13 added 17:44 - Feb 20



Much improved performance with Wilson being excellent alongside Nsiala. Although not my favourite player at the club Norwood looks our biggest threat if only he could stay fit. Bishop again disappointed and like Dozzell we only saw glimpses of what he can do. -1