Your Ipswich Town v Doncaster Rovers Match Reports Buryblue78 added 17:07 - Feb 27



Great win COYB

Amazing what a settled side can do

Forgotten what this feels like 0



Stourbridgeblue added 17:17 - Feb 27



Feels like we have a bit of momentum at last. 0



PositivelyPortman added 17:27 - Feb 27



I thought Sears said that he was “too good for the Championship” Jaysus. 😂😂😂

What a poor substitution.

Well done for hanging on boys. 0



Pilgrimblue added 17:33 - Feb 27



Great defensive but too many wasted chances up front



But to win with only 30% possession takes some doing. Donny are a good side and will trouble lot of the top teams. 0