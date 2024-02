Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Freddie Woodman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jordan Storey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Lindsay ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Andrew Hughes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brad Potts ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Browne ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benjamin Whiteman ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mads Frokjaer-Jensen ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liam Millar ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emil Riis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Keane ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Robert Brady ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alistair McCann ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben Woodburn ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Milutin Osmajic ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Edmundson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ali Ibrahim Al-Hamadi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kieffer Moore ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead

Your Preston North End v Ipswich Town Match Reports Dennyx4 added 17:38 - Feb 3



Poor officiating put us on the back foot. Foul on Morsy for the first and offside for the second.



The second goal was so far offside, you would expect that to be given on a Sunday morning game.



Moore made a massive differenc, when he came on and should have started.



We have a very good team / squad and need to go on one of those long winning runs again.



COYB 0