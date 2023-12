Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dane Scarlett ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Angus Gunn ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Stacey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Shane Duffy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kenny McLean ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam McCallum ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gabriel Sara ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcelino Nunez ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jonathan Rowe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ashley Barnes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Borja Sainz ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adam Idah ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przemyslaw Placheta ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Danny Batth ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onel Hernandez ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tony Springett

Your Ipswich Town v Norwich City Match Reports Robert_Garrett added 15:00 - Dec 16



A very pulsating and exciting match where both sides had highlights. City got away with a point here and put a lot of hard work and luck in stopping the top-scorers from putting the decisive one in the net. Burns was MoM and a brightest light in a volcanic game. Every time he got the ball City were in a panic. 1



Maltster added 15:07 - Dec 16



Probably a fair result. I still feel that Wolfenden is not good enough, he slows play down when we need to be pushng forward and often plays his colleques into trouble.

Broadhead should, have course scored a hat trick -2