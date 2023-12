Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Ben Hamer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Andrews ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryan Porteous ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wesley Hoedt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jamal Lewis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jake Livermore ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Edo Kayembe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaser Asprilla ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ismael Kone ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ken Sema ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mileta Rajovic ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thomas Ince ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rhys Healey ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vakoun Bayo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matheus Martins ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Axel Tuanzebe ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omari Hutchinson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harry Clarke ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead

Your Watford v Ipswich Town Match Reports Robert_Garrett added 22:12 - Dec 12



Nice to see the famous Ed and Elton together for Candle in the Wind. Broadhead coming on changed the game pattern just enough to claim the two points from two very entertaining teams. Watford are no mugs as their home rcord has shown. Think Sam just shaded the Man of the Match. George Hirst put in an absolutelly amazing shift. 1