Your Ipswich Town v Coventry City Match Reports Maltster added 17:22 - Dec 2



I think that we were lucky to win today. Our defence was very poor in the second half. Luke Woolfendon's distributionwas awfull this close passing in your own penealty area ofted playing your collegue into trouble needs sorting out.

We lost the bal so often in our own penalty area - a decent team would have murdered us.

Don't playlike that against Nowich 0