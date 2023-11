Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Alex Palmer ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Darnell Furlong ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kyle Bartley ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cedric Kipre ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Townsend ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay Yokuslu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alex Mowatt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jed Wallace ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grady Diangana ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Matthew Phillips ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Thomas-Asante ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Semi Ajayi ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jayson Molumby ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Maja ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeremy Sarmiento ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 John Swift ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vaclav Hladky ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brandon Williams ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cameron Burgess ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Leif Davis ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sam Morsy ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wes Burns ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conor Chaplin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Broadhead ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 George Hirst ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Ladapo ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marcus Harness ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dane Scarlett ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massimo Luongo

Your West Bromwich Albion v Ipswich Town Match Reports Maltster added 20:08 - Nov 25



Our worst display since the manager took over. We were well beteen. Our midfield was particularly out played and non of our forwards had a shot on target.

The problem is all the teams we shall be playing in the neaar future will have seen this and copy it ! 1



wedgieblue added 20:22 - Nov 25



Not a good day at the office. Didn’t get going at all….. hate to say it, poor. I don’t think we had a shot on target. Fingers crossed we turn up against Millwall. 2



sohamblue added 20:27 - Nov 25



