Voting is OPEN. Click here to submit your votes. Will Norris ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Chambers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Wilson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Woolfenden ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gwion Edwards ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flynn Downes ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cole Skuse ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luke Garbutt ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alan Judge ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kayden Jackson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Will Keane ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 James Norwood ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freddie Sears ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Myles Kenlock ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Christy Pym ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nathan Thompson ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark Beevers ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frankie Kent ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joe Ward ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reece Brown ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Taylor ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dan Butler ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sammie Szmodics ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siriki Dembele ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ivan Toney ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josh Knight ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rhys Bennett ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niall Mason

Referee ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match Rating ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Your Ipswich Town v Peterborough United Match Reports PositivelyPortman added 17:24 - Feb 1



A fecking disgrace.

They’ll be in the dressing room all night after that sh!t show. 3